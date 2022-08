Depay ad un passo dalla Juventus | la chiusura è vicinissima

(Di lunedì 15 agosto 2022) Lasta per chiudere la trattativa con; cerchiamo di capire quando l’olandese può diventare un attaccante bianconero. Alla ricerca di un centravanti; i bianconeri hanno bisogno di una punta per completare il reparto offensivo e che permetta ad Allegri di far rifiatare Vlahovic. In una stagione ricca di impegni tra campionato, coppa Italia e Champions League, più un mondiale che inevitabilmente condizionerà la stagione, l’attaccante serbo ha bisogno di una valida alternativa. Negli ultimi giorni si è fatta sempre più concreta la pistaconsiderando l’impossibilità dell’attaccante di farsi largo in una squadra che ha acquistato Lewandowski. AnsafotoL’eventuale arrivo dipermetterebbe ad Allegri di avere uno dei reparti offensivi più forti del campionato; l’olandese, infatti, si unirebbe a Di ...

... ci dice che il quadro non è completo , come dimostrano i lavori in corso per arrivare a(... Solo così, unalla volta, possiamo recuperare il gap con le milanesi. Dobbiamo lavorare sull'...Memphisè a undall'essere un ex calciatore del Barcellona . I dirigenti catalani si sono impegnati a liberare il giocatore a zero un anno prima della scadenza del contratto (era arrivato al ...Allegri farà esordire Di Maria e, con ogni probabilità terrà Kostic in panchina. Nel Sassuolo Raspadori non dovrebbe iniziare titolare ...Come racconta Gazzetta, in attesa di ulteriori innesti, da Depay che può giocare seconda punta o esterno d’attacco a Paredes che aggiungerebbe fosf ...