Dazn | Nesci Udicon | “Serie A non doveva siglare accordo Valutiamo azioni legali per chiedere rimborsi agli utenti”

(Di lunedì 15 agosto 2022) “I tifosi di calcio non si meritano questa situazione, soprattutto dopo gli aumenti di prezzo degli abbonamenti e i vincoli sempre più stringenti alla visione delle partite. Era chiaro che la Lega diA non avrebbe dovuto accettare l’offerta di, ma avrebbe dovuto preoccuparsi di controllare la reale efficienza del servizio prima di vendere i diritti. Chiediamo l’intervento immediato di Agcom, e inoltre stiamo valutandocontro l’azienda, per rimborsare le centinaia di migliaia di tifosi di calcio paganti rimasti a secco di partite”. Queste le dure parole di Denis, Presidentenazionale, affidate ad un comunicato all’indomani della clamorosa giornata di disservizi che non ha permesso a numerosididi poter accedere alla ...

sportface2016 : Caso #DAZN, Nesci (presidente #Udicon): 'La #SerieA non doveva siglare l'accordo. Ora valutiamo azioni legali per c… -

SPORTFACE.IT

... afferma in una nota è Denis, presidente Udicon nazionale. "I tifosi di calcio - sottolinea - ... anche se era chiaro che la Lega calcio non avrebbe dovuto accettare l'offerta di, ma avrebbe ...... uno con Sky e uno con. Attendiamo l'inizio del campionato per verificare l'efficienza del ... sperando che quest'anno riescano a vedere le partite senza interruzioni di segnale' , concludeDazn, Nesci (Udicon): "Serie A non doveva siglare accordo. Valutiamo azioni legali per chiedere rimborsi agli utenti" ...Il gradito ritorno. Ecco che allora, finalmente, Dazn torna su Sky consentendo anche ai clienti privi di connessione internet di vedere le partite della massima serie sull’apposito canale 214. Il pacc ...