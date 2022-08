Ascolti TV | Domenica 14 agosto 2022. La Dama Velata 16.2%, Fiore del Deserto 11%. Rai 2 in crescita con gli Europei: Ginnastica Artistica 10.3%, Arrampicata 9%, Nuoto 10.9%-10.5% (Di lunedì 15 agosto 2022) La Dama Velata - Lino Guanciale Nella serata di ieri, Domenica 14 agosto 2022, su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato 1.878.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Fiore del Deserto ha raccolto davanti al video 1.295.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 846.000 spettatori (6.8%) e Bull di 762.000 (6.3%). Su Italia 1 Terminator Genisys ha intrattenuto 657.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 628.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Oggi Sposi è stato visto da 629.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Miss Marple ha segnato il 3.5% con 325.000 spettatori. Su Tv8 Italia’s Got Talent – ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 agosto 2022) La- Lino Guanciale Nella serata di ieri,14, su Rai1 Lain replica ha conquistato 1.878.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5delha raccolto davanti al video 1.295.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 846.000 spettatori (6.8%) e Bull di 762.000 (6.3%). Su Italia 1 Terminator Genisys ha intrattenuto 657.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha raccolto davanti al video 628.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Oggi Sposi è stato visto da 629.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Miss Marple ha segnato il 3.5% con 325.000 spettatori. Su Tv8 Italia’s Got Talent – ...

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 15/08/2022 — Ascolti italiani di domenica 14 agosto 2022: 1,8 milioni (16,2%) per le repliche del… - occhio_notizie : Ascolti tv domenica 14 agosto 2022: La dama velata vince contro Fiore nel deserto #ascoltitv #datiauditel - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 14 agosto 2022: La dama velata supera Fiori nel deserto, bene NCIS #ascoltiTV - raspa90 : RT @fabiofabbretti: La prima sfida del calcio in chiaro va a #LaDomenicaSportiva (7.6%) contro #Pressing (4.8% i primi 20 min, poi 6.1%). I… - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 14 agosto 2022: La dama velata a 1,9 mln, Fiore del deserto a 1,3, terze le serie Rai 2 -