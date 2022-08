Arisa: “Non giudicate, prima voi allo specchio e poi gli altri” (Di lunedì 15 agosto 2022) Arisa è tornata al look capelli biondi e cortissimi, senza più extension e con la voglia di esprimersi non solo attraverso le canzoni. Arisa sperimenta, è un’artista unica e come accade a chi si espone non sempre può piacere. Tutti liberi di seguirla o meno, di ascoltare la sua voce o fare finta che non esista ma è stanca delle critiche, di quelle che non sono utili a nessuno, feriscono diventano eccessive. La cantante lucana adora sperimentare, lo spiega nel suo sfogo sui social, ci prova a spiegare a chi non comprende ma questa volta chiede di smetterla, di non giudicare. Al traguardo dei 40 anni ci arriva più orgogliosa di prima, si piace più oggi che a 20 anni e il suo può essere solo un messaggio positivo. Ha confidato che è dimagrita non perché ha seguito una dieta ma per le pene d’amore, ma dalla sofferenza è arrivato qualcosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 agosto 2022)è tornata al look capelli biondi e cortissimi, senza più extension e con la voglia di esprimersi non solo attraverso le canzoni.sperimenta, è un’artista unica e come accade a chi si espone non sempre può piacere. Tutti liberi di seguirla o meno, di ascoltare la sua voce o fare finta che non esista ma è stanca delle critiche, di quelle che non sono utili a nessuno, feriscono diventano eccessive. La cantante lucana adora sperimentare, lo spiega nel suo sfogo sui social, ci prova a spiegare a chi non comprende ma questa volta chiede di smetterla, di non giudicare. Al traguardo dei 40 anni ci arriva più orgogliosa di, si piace più oggi che a 20 anni e il suo può essere solo un messaggio positivo. Ha confidato che è dimagrita non perché ha seguito una dieta ma per le pene d’amore, ma dalla sofferenza è arrivato qualcosa ...

