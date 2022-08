Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, scambio di frecciatine fra la ex di Francesco Chiofalo e la sua attuale fidanzata? (Di lunedì 15 agosto 2022) Cat fight in corso fra Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci? L’ex di Francesco Chiofalo e l’attuale fidanzata si starebbero lanciando qualche frecciatina social, che non sono affatto apparse inosservate al popolo del web, sempre molto attento e perspicace quando si tratta di far gossip! Nonostante la storia d’amore fra l’ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show e la probabile prossima inquilina de la Casa del Grande Fratello Vip sia finita da tempo, l’influencer attraverso un video su TikTok ha mandato una frecciatina a Chiofalo. Nel TikTok si vede Antonella Fiordelisi sorridere mentre balla sulle note di Dove si balla di Dargen D’Amico, aggiungendo l’eloquente frase: Quando ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 agosto 2022) Cat fight in corso fra? L’ex die l’si starebbero lanciando qualche frecciatina social, che non sono affatto apparse inosservate al popolo del web, sempre molto attento e perspicace quando si tratta di far gossip! Nonostante la storia d’amore fra l’ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show e la probabile prossima inquilina de la Casa del Grande Fratello Vip sia finita da tempo, l’influencer attraverso un video su TikTok ha mandato una frecciatina a. Nel TikTok si vedesorridere mentre balla sulle note di Dove si balla di Dargen D’Amico, aggiungendo l’eloquente frase: Quando ...

IsaeChia : Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, scambio di frecciatine tra la ex di Francesco Chiofalo e la sua attuale fida… - zazoomblog : Antonella Fiordelisi il vestito è troppo stretto: curve clamorose in bella vista – FOTO - #Antonella #Fiordelisi… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia sul suo profilo con la canzone 'Don't Worry' la… - PAOLOMA68573946 : @GF_diretta 3 ANTONELLA FIORDELISI 4 RAHADIA RODRIGUEZ 5 ELISA ESPOSITO 6 ALESSANDRO BORGHESE ? 7 ASIA GIANESE 8 MA… - adoroivipponi : @_fr4ncesc0 chadia rodriguez antonella fiordelisi e in teoria wilma goich (?) per la quota over -