3 Posti da Infermiere all'ASP di Ferrara (Di lunedì 15 agosto 2022) L'ASP centro servizi per la Persona di Ferrara ha pubblico un Concorso per Infermieri, con 3 Posti a disposizione, categoria C, contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre Posti di Infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, posizione C1. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: 22 agosto 2022, ore 12,00. Testo integrale del bando e' disponibile e scaricabile dal sito web dell'Asp Centro servizi alla persona www.aspfe.it/ all'indirizzo specifico nell'apposita sezione «Gare e concorsi». Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'ufficio personale dell'Asp Centro servizi alla persona, via Ripagrande, 5 - Ferrara,

