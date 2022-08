Vittorio Brumotti aggredito con le pistole | la denuncia di Striscia la Notizia – VIDEO

(Di domenica 14 agosto 2022)è statocon duedurante le sue vacanze all’estero insieme alla fidanzata. Ecco ilin cui il biker racconta sotto shock quello che gli è successo, in attesa dell’arrivo della polizia. Mentre vanno in onda le puntate di Paperissima Sprint, doveè conduttore insieme alle Veline Mikaela Neaze L'articolo proviene da Inews24.it.

heavilystrong : RT @Libero_official: #VittorioBrumotti è stato aggredito a #LosAngeles da 4 malviventi: 'Picchiato e colpito col calcio di una pistola', at… - infoitcultura : Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: “Mi hanno riempito di caci e pugni, poi mi hanno messo la pis… - ParliamoDiNews : Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: `Mi hanno riempito di caci e pugni, poi mi hanno messo la pis… - giuseppe_alto : Non è la prima volta che si ritrova in situazioni rischiose ma, più delle altre volte, Vittorio Brumotti si è ritro… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: “Mi hanno riempito di caci e pugni, poi mi hanno messo la pistola i… -

l conduttore di Paperissima Sprint e inviato biker di Striscia la notizia ha raccontato lui stesso la rapina di cui è stato ...Nuova disavventura per il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia ,. Il 42enne sarebbe stato vittima di una rapina a mano armata mentre si trova a Los Angeles in compagnia della fidanzata: il racconto in un video condiviso dal tg satirico....Brumotti spiega quindi di essere stato salvato anche dall'intervento delle forze dell'ordine: Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone… Leggi ...Situazione di grave pericolo quella affrontata da uno degli inviati storici della trasmissione Striscia la Notizia. Ecco che cosa è accaduto.