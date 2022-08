SERIE B PRIMA GIORNATA VENEZIA-GENOA IL CLOU DI UNA DOMENICA DA URLO (Di domenica 14 agosto 2022) Le prime quattro partite hanno prodotto 15 gol con emozioni a non finire. La SERIE B 2022-23 è cominciata mantenendo le promesse, dando spettacolo, e sarà così molto probabilmente fino alla fine. Così siamo pronti a goderci anche le restanti sfide della PRIMA GIORNATA, che si giocheranno tutte in contemporanea, stasera, alle 20.45, con fari puntati su VENEZIA-GENOA, che l’anno scorso era un match di SERIE A, ma senza dimenticare Ascoli-Ternana, Benevento-Cosenza, Brescia-Südtirol, Modena-Frosinone e Spal-Reggina. Vediamo, una per una in rigoroso ordine-alfabetico, le gare di una DOMENICA da URLO. SERIE B PRIMA GIORNATA ASCOLI-TERNANA Il debutto ufficiale della stagione, in Coppa Italia, ha visto ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 14 agosto 2022) Le prime quattro partite hanno prodotto 15 gol con emozioni a non finire. LaB 2022-23 è cominciata mantenendo le promesse, dando spettacolo, e sarà così molto probabilmente fino alla fine. Così siamo pronti a goderci anche le restanti sfide della, che si giocheranno tutte in contemporanea, stasera, alle 20.45, con fari puntati su, che l’anno scorso era un match diA, ma senza dimenticare Ascoli-Ternana, Benevento-Cosenza, Brescia-Südtirol, Modena-Frosinone e Spal-Reggina. Vediamo, una per una in rigoroso ordine-alfabetico, le gare di unadaASCOLI-TERNANA Il debutto ufficiale della stagione, in Coppa Italia, ha visto ...

