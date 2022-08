Salman Rushdie, il suo agente: «È sulla via della guarigione». I media iraniani: «È forse un complotto degli Stati Uniti per diffondere l’islamofobia?» (Di domenica 14 agosto 2022) Le ultime notizie sullo stato di salute di Salman Rushdie arrivano direttamente da Andrew Wylie, il suo agente. In un comunicato inviato al Washington Post ha scritto: «Le ferite sono gravi ma le sue condizioni sono avviate sulla strada giusta. È sulla via della guarigione». Wylie ha spiegato che per riprendersi dall’aggressione lo scrittore avrà bisogno ancora di tempo: «Sarà un processo lungo». Non è ancora chiaro cosa succederà al suo occhio destro, raggiunto da una delle coltellate inferte da Hadi Matar sul palco del Chautauqua Institution. Intanto alcuni media iraniani hanno cominciato a parlare di un possibile complotto. Nello specifico il quotidiano ultraconservatore Javan ha scritto: «forse un ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Le ultime notizie sullo stato di salute diarrivano direttamente da Andrew Wylie, il suo. In un comunicato inviato al Washington Post ha scritto: «Le ferite sono gravi ma le sue condizioni sono avviatestrada giusta. Èvia». Wylie ha spiegato che per riprendersi dall’aggressione lo scrittore avrà bisogno ancora di tempo: «Sarà un processo lungo». Non è ancora chiaro cosa succederà al suo occhio destro, raggiunto da una delle coltellate inferte da Hadi Matar sul palco del Chautauqua Institution. Intanto alcunihanno cominciato a parlare di un possibile. Nello specifico il quotidiano ultraconservatore Javan ha scritto: «un ...

