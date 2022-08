Montagna: soccorso alpino di Asiago ritrova coppia escursionisti persa a Malga Pozze (Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) - ritrovata dal soccorso alpino una coppia di escursionisti che si era persa rientrando da una camminata nelle montagne nella zona di Asiago in provincia di Vicenza I due, 43 anni lei di Este (Pd), 59 anni lui di Montagnana (Pd), lasciata l'auto a Malga Fiara erano partiti per Malga Pozze, che avevano poi visitato anche nei dintorni. Nel tornare indietro avevano sbagliato sentiero, inoltrandosi in un'area impervia, fuori dalle rotte della rete sentieristica segnalata. Pur risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, non avendo precisi riferimenti e senza una buona copertura telefonica, le squadre hanno fatto fatica a individuarli tra avvallamenti, alberi abbattuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) -ta dalunadiche si erarientrando da una camminata nelle montagne nella zona diin provincia di Vicenza I due, 43 anni lei di Este (Pd), 59 anni lui dina (Pd), lasciata l'auto aFiara erano partiti per, che avevano poi visitato anche nei dintorni. Nel tornare indietro avevano sbagliato sentiero, inoltrandosi in un'area impervia, fuori dalle rotte della rete sentieristica segnalata. Pur risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, non avendo precisi riferimenti e senza una buona copertura telefonica, le squadre hanno fatto fatica a individuarli tra avvallamenti, alberi abbattuti ...

