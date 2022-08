Mariangela Fantozzi, che fine ha fatto l’attore che la interpretava? Oggi la “figlia del ragioniere” ha cambiato completamente vita (Di domenica 14 agosto 2022) Pina, Ugo e Mariangela Fantozzi, erano l’esilarante famiglia più seguita degli anni ’80. La figlia é uno dei volti indimenticabili della cinematografia di quegli anni, ma cosa fa Oggi l’attore che la interpretava quasi quarant’anni fa? Mariangela Fantozzi (fonte web)Chi non ha visto uno dei film interpretati dal grande Paolo Villaggio? Le vicende del ragionier Ugo Fantozzi hanno intrattenuto intere famiglia tenendole incollate allo schermo davanti alle esilaranti gag di quello che era il moderno italiano medio. In particolare Mariangela era stata disegnata per diventare una vera e propria macchietta cinematografica. Mariangela, la babbu…la bambina di ... Leggi su topicnews (Di domenica 14 agosto 2022) Pina, Ugo e, erano l’esilarante famiglia più seguita degli anni ’80. Laé uno dei volti indimenticabili della cinematografia di quegli anni, ma cosa fache laquasi quarant’anni fa?(fonte web)Chi non ha visto uno dei film interpretati dal grande Paolo Villaggio? Le vicende del ragionier Ugohanno intrattenuto intere famiglia tenendole incollate allo schermo davanti alle esilaranti gag di quello che era il moderno italiano medio. In particolareera stata disegnata per diventare una vera e propria macchietta cinematografica., la babbu…la bambina di ...

