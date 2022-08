La Lazio riparte da Immobile | Radu da un altro disastro

(Di domenica 14 agosto 2022) Lada Ciro. Certe cose non cambiano mai, tra queste di certo c’è la vena realizzativa del capocannoniere in carica. Cheda un gol decisivo, l’ennesimo segnato alla prima giornata, e sono nove negli ultimi dieci esordi. Pesantissimo il gol nel finale che vale la vittoria contro un ottimo Bologna al termine di una partita complicatissima, che evita a Sarri di steccare alla prima e di acuire le polemiche a distanza con la Roma. Una partita pazza quella dell’Olimpico, con Maximiano che si presenta nel peggiore dei modi con un’uscita scellerata che gli costa il cartellino rosso dopo pochi minuti.in dieci e partita in salita, ulteriormente quando Zaccagni procura un rigore e Arnautovic lo trasforma. Primo tempo difficile e mugugni all’Olimpico, ma il rosso a un ingenuo ...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: La #Fiorentina riparte bene ma con tanta fatica, fa lo stesso la #Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A https://… - Fiorentinanews : La #Fiorentina riparte bene ma con tanta fatica, fa lo stesso la #Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A - bologna_sport : Le #pagelle di un #Bologna che si illude a Roma. Arnautovic, Sansone e Schouten i migliori, Soumaoro da 4 - sslaziotifosa : RT @andreagiorgiSsl: Il kit per la stagione 2022/2023 è pronto..SI RIPARTE! AVANTI LAZIO ???? #LazioBologna - sportli26181512 : Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La Lazio di Sarri riparte dalla sfida dell'O… -

... gli innesti di Kasius ed Aebischer non aggiungono nulla - anzi - e lapian piano aumenta il ... L'Olimpico riprende vigore, il Bologna nonpiù e al 78' i biancocelesti passano ancora dopo ...Di conseguenza l'unico modo per assistere aVerona sarà quello della diretta streaming video ... La Salernitanadopo la salvezza ottenuta in extremis nella scorsa stagione, traguardo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...ma il Bologna in parità numerica fatica a ripartire, gli innesti di Kasius ed Aebischer non aggiungono nulla - anzi - e la Lazio pian piano aumenta il forcing: Zaccagni va vicino al pari con un ...