Ginnastica artistica | Europei Monaco 2022 | Asia D’Amato di bronzo al volteggio nonostante l’infortunio

(Di domenica 14 agosto 2022)dopo gli ori nell’all-around e nella prova a squadre, aggiunge una splendida medaglia d’argento alaglididi. L’azzurra, come riportato qui, ha subito un infortunio al malleolo destro, ma solamente dopo aver concluso il proprio salto e salutato la giuria, quindi validando la sua prova. Un buon esercizio della ginnasta ligure, che totalizza 13.716 e viene superata solo dalla favorita della vigilia Zsofia Kocavs, la quale si prende l’oro con un punteggio di 13.933. Ilva alla transalpina Aline Friess con 13.599. Il pomeriggio dell’OlympiaHalle però è ancora lungo, con le finali di parallele, trave e corpo libero in programma. Alice, Giorgia ...

14.58 Dovrebbe trattarsi di una distorsione al malleolo, secondo quanto riporta Folco Donati, Presidente della Brixia. Così su due piedi non è un infortunio gravissimo. 14.55 La competizione è ferma, ...L'Italia chiude in bellezza gli Europei juniores di, conquistando cinque medaglie nelle Finali di Specialità andate in scena all'OlympiaHalle di Monaco (Germania). Nuove gioie per le ragazze del DT Enrico Casella dopo il successo ...Dopo i due ori nell'all around e nella prova a squadra, purtroppo Asia D'Amato deve fare i conti con un infortunio nella finale di specialità al volteggio agli Europei di Monaco 2022.La Squadra nazionale Italiana senior di Ginnastica Artistica Femminile ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei in corso a Monaco di Baviera.