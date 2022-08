Dai fili di colla ai segni | così i ladri svaligiano le case durante le vacanze

fabioboss_g : RT @Passion_Pulse: 'L'immaginazione è la qualità più tipicamente umana, quella che consente di creare, inventare, capire. È la qualità che… - Passion_Pulse : RT @Passion_Pulse: 'L'immaginazione è la qualità più tipicamente umana, quella che consente di creare, inventare, capire. È la qualità che… - Passion_Pulse : 'L'immaginazione è la qualità più tipicamente umana, quella che consente di creare, inventare, capire. È la qualità… - ROGERSALUCCI : RT @GerberArancio: “Analogie segrete legano assieme le più remote parti della Natura, come l’atmosfera di un mattino d’estate è pervasa di… - Frances52779614 : RT @GerberArancio: “Analogie segrete legano assieme le più remote parti della Natura, come l’atmosfera di un mattino d’estate è pervasa di… -

ilGiornale.it

...poi i ladri d'appartamento non si sono fermati un attimo e la percentuale dei raid denunciati... i residenti si sono ritrovati deiquasi impercettibili di colla sui portoni. Un escamotage per ...'E introdurle, insieme a reti,e barriere, spesso è un'operazione innaturale che provoca ... Quest'ultimo, molto cercatocinghiali, ha vissuto un'annata in decrescita: la mancanza di pioggia ha ... Fili di colla, spioncini oscurati e segni sui campanelli: così i ladri svaligiano le case durante le vacanze Ce n’era uno che nuotava in Darsena, a Milano. Per le operazioni di recupero è stato necessario mobilitare quattro squadre dei vigili del fuoco, personale alpino, sommozzatori. Nel Cilento, invece, un ...Dall'8 agosto in poi i ladri d'appartamento non si sono fermati un attimo e la percentuale dei raid denunciati dai romani è salita del 15 per cento. «In questo ...