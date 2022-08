Corriere dello Sport – “Luis Alberto resta. Mercato condiviso con Sarri” (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 20:16:41 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioMercato proveniente dal CdS: ROMA – Luis Alberto via dalla Lazio? No, capitolo chiuso. Igli Tare parla ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna che apre il campionato. Il ds biancoceleste non ha dubbi sul futuro del Mago: “Non si muoverà più da qui alla fine del Mercato, giocherà con la Lazio in questa stagione. Ogni cosa fatta in questa stagione l’abbiamo condivisa con Sarri. In questo momento ci sono varie soluzioni e siamo contenti. Sarri è soddisfatto del Mercato. Siamo competitivi e abbiamo abbassato di tre anni l’età media. Abbiamo un grande pubblico, meglio di così non si poteva iniziare“. Le parole di Tare “Questa Lazio nasce ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 20:16:41 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calcioproveniente dal CdS: ROMA –via dalla Lazio? No, capitolo chiuso. Igli Tare parla ai microfoni di Skyprima del match contro il Bologna che apre il campionato. Il ds biancoceleste non ha dubbi sul futuro del Mago: “Non si muoverà più da qui alla fine del, giocherà con la Lazio in questa stagione. Ogni cosa fatta in questa stagione l’abbiamo condivisa con. In questo momento ci sono varie soluzioni e siamo contenti.è soddisfatto del. Siamo competitivi e abbiamo abbassato di tre anni l’età media. Abbiamo un grande pubblico, meglio di così non si poteva iniziare“. Le parole di Tare “Questa Lazio nasce ...

