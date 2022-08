Ciclismo su pista | Europei 2022 | Elena Bissolati eliminata ai sedicesimi della Sprint | avanzano Jabornikova e Sibiak

(Di domenica 14 agosto 2022) Dopo aver mancato la qualificazione diretta agli ottavi di finalefemminile aglidisuin quel di Monaco di Baviera, quattro atlete sono state protagoniste deidi finale per cercare di conquistare gli ultimi due posti disponibili. Tra queste, vi era l’azzurrache aveva chiuso il round di qualificazione all’ultimo posto (diciottesima) con 11?500. Insieme a lei, sono state costrette a passare per ipuntando agli ottavi anche la ceca Veronika(quindicesima, 10?994 nelle qualificazioni), la polacca Nikola(sedicesima, 11?004) e la spagnola HCasas Roige (diciassettesima, ...

14.56 Nonostante la traiettoria esterna, conquista l'accesso agli ottavi di finale la polacca Nikola Sibiak. 14.55 Pronte a sfidarsi adesso per l'ultimo posto agli ottavi della Sprint la polacca ...Si tratta del bollettino medico di Letizia Paternoster , in seguito alla brutta caduta nella gara a eliminazione femminile disuagli Europei di Monaco . L'azzurra è finita a terra ...Letizia Paternoster, dopo la brutta caduta di ieri agli Europei di Monaco 2022, ha voluto tranquillizare tutti con una storia sul proprio profilo Instagram."Trauma cranico commotivo. Frattura della clavicola destra". Si tratta del bollettino medico di Letizia Paternoster , in seguito alla brutta caduta nella gara ...