Calcio, flop Dazn. L'emittente si scusa per i disservizi: Seguite i posticipi su Instagram (Di domenica 14 agosto 2022) "Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza il link nelle Instagram stories per vedere Salernitana-Roma e Spezia-Empoli". Con queste parole Dazn avvisa i suoi abbonati del modo per evitare i problemi di visione delle partite che sono tornati già alla prima giornata di Serie A. Al via dei due posticipi domenicali Dazn aveva diffuso una nota via Instagram: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente". Poi non risolto il problema è arrivato il secondo annuncio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

