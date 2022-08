Wta Toronto 2022, programma e ordine di gioco sabato 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Il programma e l’ordine di gioco della notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto nel contesto del Wta di Toronto 2022. Si entra nelle fasi finali del torneo sul cemento canadese, con le semifinali in scena. Si gioca, ovviamente, solo sul campo centrale, con il match tra Pegula e Halep e quello tra Haddad Maia e Pliskova intervallati da un incontro di doppio. CENTRE COURT Dalle 19:00 – (7) Pegula vs (15) Halep A seguire – Doppio A seguire – Haddad Maia vs (14) Pliskova SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ile l’didella notte tra13 e domenica 14nel contesto del Wta di. Si entra nelle fasi finali del torneo sul cemento canadese, con le semifinali in scena. Si gioca, ovviamente, solo sul campo centrale, con il match tra Pegula e Halep e quello tra Haddad Maia e Pliskova intervallati da un incontro di doppio. CENTRE COURT Dalle 19:00 – (7) Pegula vs (15) Halep A seguire – Doppio A seguire – Haddad Maia vs (14) Pliskova SportFace.

WTA : ?????? ????, ???????? Serena, Toronto?? - sportface2016 : #WTAToronto, il programma e l'ordine di gioco di sabato 13 agosto - Ubitennis : ATP Montreal/WTA Toronto: il programma di sabato 13 agosto: Hurkacz-Ruud per cena, tra le donne iniziano Pegula-Hal… - Ubitennis : ATP Montreal/WTA Toronto: il programma di sabato 13 agosto: Hurkacz-Ruud per cena, tra le donne iniziano Pegula-Hal… - SaifSmacks : WTA Toronto ?? Pegula +175 2u ?? BHM/Pliskova o21.5 (-120) 2u ?? BHM -110 3u ?? Cincinnati Qualis below ???? -