Traffico Roma del 13-08-2022 ore 14:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio da Simona Cerchiara nessuna difficoltà di rilievo sulle strade di Roma terminati la maggior parte degli spostamenti verso fuori in direzione delle autostrade del Litorale migliorato il meteo dopo le piogge tra questa notte la mattina ma con le forti piogge diversi gli allagamenti tutt’ora chiusa al Portuense per allagamenti via Ramazzini ai mezzi del trasporto pubblico prudenza sul Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo di Parco dei Medici lungo la carreggiata interna direzione Aurelia si tratta di materiale scivoloso sull’asfalto moderare la velocità a San Giovanni tra Pomezia e via Etruria prestare attenzione un incidente e da oggi è fino al 20 di agosto Fermi i lavori sulla Roma Lido e dunque servizio normale sull’intera linea anche di sera dettagli di queste e di altre notizie nel Tito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio da Simona Cerchiara nessuna difficoltà di rilievo sulle strade diterminati la maggior parte degli spostamenti verso fuori in direzione delle autostrade del Litorale migliorato il meteo dopo le piogge tra questa notte la mattina ma con le forti piogge diversi gli allagamenti tutt’ora chiusa al Portuense per allagamenti via Ramazzini ai mezzi del trasporto pubblico prudenza sul Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo di Parco dei Medici lungo la carreggiata interna direzione Aurelia si tratta di materiale scivoloso sull’asfalto moderare la velocità a San Giovanni tra Pomezia e via Etruria prestare attenzione un incidente e da oggi è fino al 20 di agosto Fermi i lavori sullaLido e dunque servizio normale sull’intera linea anche di sera dettagli di queste e di altre notizie nel Tito ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - stateloser : Domani andiamo a Roma spero siano andati tutti a fanculo in vacanza almeno non trovo traffico - VAIstradeanas : 14:20 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 14:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra il bivio A1-Var La Quercia e Aglio e tra Fire… -

Traffico Roma del 13 - 08 - 2022 ore 13:30 Luceverde Roma L'hai trovati dalla redazione rimosso l'incidente già segnalato sulla A1 Roma Firenze permangono incolonnamenti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze sono 35 ...il traffico di ... Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 08 - 2022 ore 13:30 VIABILITÀ DELL' 12 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA ... RomaDailyNews Preso a Roma piromane seriale, suo rogo bancarella prof Prendeva di mira bar, ristoranti, cassonetti soprattutto nel centro di Roma fino ad appiccare il rogo il 9 luglio scorso alla "bancarella del professore", un banco di libri usati molto frequentato a P ... Cronaca meteo. Temporale, disagi a Roma: allagamenti, alberi abbattuti. Video Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... LuceverdeL'hai trovati dalla redazione rimosso l'incidente già segnalato sulla A1Firenze permangono incolonnamenti tra Ponzano Romano e Orte in direzione di Firenze sono 35 ...ildi ...VIABILITÀ DELL' 12 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIOSCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA ... Traffico Roma del 13-08-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews Prendeva di mira bar, ristoranti, cassonetti soprattutto nel centro di Roma fino ad appiccare il rogo il 9 luglio scorso alla "bancarella del professore", un banco di libri usati molto frequentato a P ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...