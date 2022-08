The voice senior, Un paradiso per due o Datemi tre caravelle!? La tv del 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Per la prima serata in tv, sabato 13 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The voice senior”, condotto da Antonella Clerici. Show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Canale5 alle 21.30 riproporrà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiTre alle 20.30, per il ciclo “C’era una volta Sergio Leone”, verrà proposta la visione del film “Il buono, il brutto il cattivo”. Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Per la prima serata in tv, sabato 13su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, condotto da Antonella Clerici. Show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Canale5 alle 21.30 riproporrà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiTre alle 20.30, per il ciclo “C’era una volta Sergio Leone”, verrà proposta la visione del film “Il buono, il brutto il cattivo”. Mentre divampa la Guerra di Secessione, tre uomini privi di scrupoli e di ideali vivono ai margini della legalità: ...

