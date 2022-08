Spiaggia Libera: tutti i diritti dei bagnanti anche negli stabilimenti balneari (Di sabato 13 agosto 2022) In molti si chiedono, soprattutto in questo periodo, quali siano i diritti dei consumatori inerenti l’accesso alle spiagge. Facciamo chiarezza La legge che riguarda l’accesso dei cittadini al mare è molto chiara anche se, troppo spesso, in pochi la conoscono. A ciò si aggiunga, oltretutto, che frequentemente i gestori di molti lidi non abbiano alcuna intenzione di rispettarla. È diffusa l’opinione per cui si debba pagare un importo per accedere ai lidi in quanto gestiti da enti privati. In realtà però, come spesso accade, le cose sono più complesse di così. L’articolo 11 della 217 del 2011 chiarisce che l’accesso di fruizione della battigia è sempre libero e gratuito. Ciò significa, in sostanza, che chiunque voglia accedere alla Spiaggia ha il diritto di passare per qualsiasi lido senza incorrere in nessun pagamento. Le spiagge ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022) In molti si chiedono, soprattutto in questo periodo, quali siano idei consumatori inerenti l’accesso alle spiagge. Facciamo chiarezza La legge che riguarda l’accesso dei cittadini al mare è molto chiarase, troppo spesso, in pochi la conoscono. A ciò si aggiunga, oltretutto, che frequentemente i gestori di molti lidi non abbiano alcuna intenzione di rispettarla. È diffusa l’opinione per cui si debba pagare un importo per accedere ai lidi in quanto gestiti da enti privati. In realtà però, come spesso accade, le cose sono più complesse di così. L’articolo 11 della 217 del 2011 chiarisce che l’accesso di fruizione della battigia è sempre libero e gratuito. Ciò significa, in sostanza, che chiunque voglia accedere allaha il diritto di passare per qualsiasi lido senza incorrere in nessun pagamento. Le spiagge ...

FabyP_69 : @Terry64vava @LucaOrte @MassiAga @HoaraBorselli Il mare non è gratis per nessuno. Se vai al mare ti paghi noleggio… - giomag8 : @GiganteGentileG @renzo1527 ma certo, è una spiaggia libera e mi sono sistemata dove ho ritenuto più comodo... però… - sambrid_xk : @CriPil12 @MartiComparelli “Arata” quotidianamente dove ci sono i lidi. Nella spiaggia libera a giorni alterni vers… - consolefirmin : Spiaggia libera attrezzata. - FdG_01 : @mazzettam Anche io ci sono cresciuto in quelle zone, se per questo. Evidentemente frequentava solo i lidi e non è… -