Serie B 2022/23: buona la prima per il Palermo, Perugia battuto 2-0 (Di sabato 13 agosto 2022) Termina 2-0 il match tra Palermo e Perugia, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B 2022/23. La partita, disputata allo stadio Barbera, è stata decisa dalle reti di Brunori ed Elia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita c’è molta intensità nei protagonisti in campo, ma poche azioni fluide e pericolose in avanti. Tuttavia è il Palermo a fare la partita, giocando spesso nella mediana difensiva del Perugia. Al 25’ così i rosanero trovano il vantaggio, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Brunori. Tutto nasce da una ripartenza guidata da Floriano, che serve in profondità Elia messo giù in area da Lisi. L’arbitro così indica il dischetto e mostra il cartellino rosso a Lisi. Al 37’ piccolo sussulto del Perugia, con una ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Termina 2-0 il match tra, match valido per la seconda giornata del campionato di/23. La partita, disputata allo stadio Barbera, è stata decisa dalle reti di Brunori ed Elia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita c’è molta intensità nei protagonisti in campo, ma poche azioni fluide e pericolose in avanti. Tuttavia è ila fare la partita, giocando spesso nella mediana difensiva del. Al 25’ così i rosanero trovano il vantaggio, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Brunori. Tutto nasce da una ripartenza guidata da Floriano, che serve in profondità Elia messo giù in area da Lisi. L’arbitro così indica il dischetto e mostra il cartellino rosso a Lisi. Al 37’ piccolo sussulto del, con una ...

acmilan : A six-goal thriller to start the season, read all about it! ?? - gippu1 : Cristiano #Ronaldo strappa la 18^ nomination consecutiva (2004-2022) al #BallonDor , mentre dopo 15 edizioni s'inte… - GoalItalia : Il grande giorno è arrivato: inizia la Serie A 2022/23 ? Quale maglia preferite? ?? - dade494 : RT @DiMarzio: .@palermocalcioit, Matteo #Brunori supera Karim #Benzema con il gol al Perugia: al momento è lui il miglior marcatore d’Europ… - chiaschi : RT @SkySport: MONZA-TORINO 1-2 Risultato finale ? ? #Miranchuk (43’) ? #Sanabria (66’) ? #DanyMota (90+5’) ? SERIE A - 1^ giornata ?? https… -