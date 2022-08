Roma | Mourinho | «Troppo rumore intorno a noi | non siamo da scudetto»

(Di sabato 13 agosto 2022) A quasi tre mesi di distanza dall’ultima conferenza stampa ufficiale, Joséè tornato a parlare della suadavanti ai giornalisti italiani. Dopo 80 giorni di silenzio – per quanto riguarda i media nazionali – lo Special One si è presentato nella sala stampa di Trigoria per fare il punto della situazione alla vigilia dell’inizio del campionato, che per i giallorossi inizierà domenica 14 agosto in casa della Salernitana. L’attesa però era tutta per il parere sul calciomercato giallorosso, e la risposta del tecnico non si è lasciata attendere: Puril mercato non è chiuso, non mi piace dato che ora inizia la stagione. Ci sono 3-4 gare prima della chiusura . Fare una valutazione adesso è prematuro, è meglio aspettare. Ovviamente abbiamo preso 5 giocatori di qualità spendendo 7 milioni, quindi è stato fatto un qualcosa ...

Esordio in vista nella Serie A 2022 - 2023 per ladi José, che sarà impegnata domani sera alle 20,45 allo Stadio Arechi contro la Salernitana . Sarà la seconda stagione sulla panchina giallorossa per il tecnico portoghese di Setubal , ...E' già derby a. Dopo le parole di, che ha ricordato come laabbia speso solo 7 milioni sul mercato ('La Lazio ha speso 39 milioni, sono anche loro candidati allo Scudetto) è arrivata la replica ... Mourinho: "La Roma non è da scudetto. Serve altro dal mercato" (ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Per me un secondo posto della Roma sarebbe una delusione. Le parole di Mourinho sul mercato della Lazio Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. E' la Roma ...Mourinho Sarri, con la Serie A riparte anche lo scontro tra le due anime della Capitale. Che, in attesa di scendere in campo, si danno battaglia a distanza di fronte a taccuini e telecamere. Il primo ...