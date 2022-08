Rai in campagna elettorale per il Pd: a Viale Mazzini i militanti dell’informazione rossa (Di sabato 13 agosto 2022) Cosa succede in Rai in tempo di elezioni? I giornalisti di Rai dem si mettono l’elmetto titola La Verità in un articolo che racconta quanto sta accadendo in questi giorni bollenti. «La campagna elettorale è appena cominciata e la maggior azienda culturale del Paese la sta gestendo con l’autorevolezza di un circo di periferia nel silenzio dell’amministratore delegato», scrive il quotidiano diretto da Belpietro. La Rai in tempo di elezioni «Dopo gli svarioni della Anzaldo sui “peccati” è la volta di Giorgio Iacoboni», si legge nel sottotitolo dell’articolo. «”Chi vota Renzi e Calenda non sta bene”. “Nel caso ci steste pensando ditelo al medico, vi curerà da questa grave forma di masochismo”. Firmato Giorgio Iacoboni, giornalista Rai. Ormai è un rosario, – scrive il quotidiano – ogni giorno la corona viene sgranata da nuovi fedeli del servizio pubblico ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) Cosa succede in Rai in tempo di elezioni? I giornalisti di Rai dem si mettono l’elmetto titola La Verità in un articolo che racconta quanto sta accadendo in questi giorni bollenti. «Laè appena cominciata e la maggior azienda culturale del Paese la sta gestendo con l’autorevolezza di un circo di periferia nel silenzio dell’amministratore delegato», scrive il quotidiano diretto da Belpietro. La Rai in tempo di elezioni «Dopo gli svarioni della Anzaldo sui “peccati” è la volta di Giorgio Iacoboni», si legge nel sottotitolo dell’articolo. «”Chi vota Renzi e Calenda non sta bene”. “Nel caso ci steste pensando ditelo al medico, vi curerà da questa grave forma di masochismo”. Firmato Giorgio Iacoboni, giornalista Rai. Ormai è un rosario, – scrive il quotidiano – ogni giorno la corona viene sgranata da nuovi fedeli del servizio pubblico ...

