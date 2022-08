Parlare di ambiente sui social, tra consapevolezza e nuove sfide: i consigli di Marta, @laragazzaeco (Di sabato 13 agosto 2022) Marta è un’educatrice e si occupa di divulgazione attorno al tema della sostenibilità consapevole. Forse la seguite già su Instagram come @laragazzaeco, ma in questa intervista avrete di sicuro la possibilità di conoscerla meglio e trovare tanti spunti di riflessione che riguardano tutti noi. Ciao Marta! Presentati a quelli che ancora non ti conoscono e raccontaci come è nata la tua pagina @laragazzaeco su Instagram. Ciao BGY! Sono Marta, ho 29 anni e ho studiato scienze dell’educazione e pedagogia. Le mie domande attorno all’ambiente sono nate proprio durante l’università: studiando a Milano Bicocca, ho iniziato ad organizzare da me la mia vita e mi sono resa conto di quanto le piccole azioni quotidiane avessero un impatto sul pianeta. Inizialmente, anche io utilizzavo molti prodotti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022)è un’educatrice e si occupa di divulgazione attorno al tema della sostenibilità consapevole. Forse la seguite già su Instagram come @, ma in questa intervista avrete di sicuro la possibilità di conoscerla meglio e trovare tanti spunti di riflessione che riguardano tutti noi. Ciao! Presentati a quelli che ancora non ti conoscono e raccontaci come è nata la tua pagina @su Instagram. Ciao BGY! Sono, ho 29 anni e ho studiato scienze dell’educazione e pedagogia. Le mie domande attorno all’sono nate proprio durante l’università: studiando a Milano Bicocca, ho iniziato ad organizzare da me la mia vita e mi sono resa conto di quanto le piccole azioni quotidiane avessero un impatto sul pianeta. Inizialmente, anche io utilizzavo molti prodotti ...

