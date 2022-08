Nuoto | David Popovici infrange il record del mondo dei 100 sl dopo 13 anni! Alessandro Miressi bronzo europeo

(Di sabato 13 agosto 2022) Siamo in un’altra dimensione, la dimensione di. Il quasi maggiorenne rumeno si conferma semplicemente ingiocabile nei 100 metri stile libero, vincendo il titolo agli Europei di Roma 2022 e cancellando13 anni ilmondiale di Cesar Cielo Filho, che aveva ottenuto nella stessa città eterna, segnando un incredibile 46.86. Gloria anche per l’Italia, conin 47.63. Non c’è storia con, che sin dall’inizio aveva tutti gli occhi addosso.aver infranto ieri il muro dei 47”, scrivendo il nuovoin 46”98, la piscina del Foro Italico aveva intuito che poteva succedere qualcosa di importante, di importantissimo durante questa gara, ...

18.39 Europei, oro Pilato nei 100 rana Doppietta azzurra nei 100 rana agli Europei di Roma. Benedetta Pilato ... Nei 100sl maschili, oro con record del mondo al romenoPopovici (non ancora ...Al Foro Italico di agli Europei di si scrive un pezzo di storia. Il romenoPopovici ha vinto l'oro nei 100 metri stile libero, gara regina del, con tanto di record mondiale con 48'86. Bronzo per l'atleta delle Fiamme Oro Alessandro Miressi , argento all'ungherese ...