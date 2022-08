Marina di Lesina, Maurizio Cologno ucciso davanti a uno stabilimento balneare (Di sabato 13 agosto 2022) Sabato che finisce nel sangue in questa giornata di metà agosto in Puglia. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Foggia: pochi minuti fa a Marina di Lesina, nel Foggiano, c’è stato un omicidio. Un uomo di 51 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’ingresso dello stabilimento balneare “Holiday” che si trova in località Punta Pietre Nere. La vittima si chiamava Maurizio Cologno ed era noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Cologno è stato ucciso a pochi metri dallo stabilimento balneare, sotto lo sguardo incredulo e impaurito dei turisti e dei bagnanti presenti. Sul posto è giunto personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 agosto 2022) Sabato che finisce nel sangue in questa giornata di metà agosto in Puglia. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Foggia: pochi minuti fa adi, nel Foggiano, c’è stato un omicidio. Un uomo di 51 anni è statoa colpi d’arma da fuoco all’ingresso dello“Holiday” che si trova in località Punta Pietre Nere. La vittima si chiamavaed era noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.è statoa pochi metri dallo, sotto lo sguardo incredulo e impaurito dei turisti e dei bagnanti presenti. Sul posto è giunto personale del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da ...

