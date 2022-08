L'abbigliamento mare stile Costiera (Di sabato 13 agosto 2022) Chiunque, almeno una volta, ha sognato di percorrere le lastricate vie di Capri, tra bouganville in fiore e salsedine sulle case, con un abbigliamento mare composto da pantaloni bianchi e un foulard come Jackie Kennedy. L’estetica Costiera, e più in generale quella mediterranea, attraggono e stregano turisti da tutto il mondo. Ma da qualche anno i meriti di un’attenzione mediatica così forte vanno dati anche alla moda. Che, con campagne ADV, speciali pop-up store, tendenze dedicate e seguitissime star in vacanza, l’ha resa la meta più fashion del pianeta. stile Capri: 15 must-have per ricrearlo guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di sabato 13 agosto 2022) Chiunque, almeno una volta, ha sognato di percorrere le lastricate vie di Capri, tra bouganville in fiore e salsedine sulle case, con uncomposto da pantaloni bianchi e un foulard come Jackie Kennedy. L’estetica, e più in generale quella mediterranea, attraggono e stregano turisti da tutto il mondo. Ma da qualche anno i meriti di un’attenzione mediatica così forte vanno dati anche alla moda. Che, con campagne ADV, speciali pop-up store, tendenze dedicate e seguitissime star in vacanza, l’ha resa la meta più fashion del pianeta.Capri: 15 must-have per ricrearlo guarda le foto ...

kalkua1 : RT @DonnaPiuFirenze: Ponchetto Mare | Shop online abbigliamento donna #ponchetto #shoppingonline #accessorimoda #donnapiùfirenze ?? https://… - cigar150 : RT @DonnaPiuFirenze: Ponchetto Mare | Shop online abbigliamento donna #ponchetto #shoppingonline #accessorimoda #donnapiùfirenze ?? https://… - BalleggiM : @ErnestoBattagli @GianricoCarof Forse non era il lavoro più adatto a lei, dalle mie parti, fino a qualche anno fa… - onda_di_mare : RT @contssabrunilde: Passano in continuazione pubblicità di rosari devozionali ed abbigliamento celebrativo per funzioni religiose #Siri s… - Serenahvabbe : A me dispiace per chi mi segue perché x colpa mia in tl avete solo retweet di: foto del mare, tramonti, opere d’art… -