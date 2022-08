Ginnastica | le pagelle dell’Italia | Campionesse d’Europa a squadre | le Fate divorano il Magnesio I voti delle azzurre

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Lehanno conquistato la medaglia d’oro nella gara adegli Europei 2022 diartistica. L’Italia ha trionfato in maniera sontuosa a Monaco, regalandosi il secondo sigillo continentale della propria storia dopo quello di Volos 2006. La nostra Nazionale ha giganteggiato, chiudendo con quattro punti di vantaggio sulla Gran Bretagna e facendo risuonare l’Inno di Mameli in maniera meritata. Di seguito leche sono scese in pedana all’OlympiaHalle di Monaco. ASIA D’AMATO: 10. Scendere in pedana da Campionessaall-around e mantenere sangue freddo per inseguire il titolo con le compagne di una vita non era di certo semplice, ma la genovese ha dimostrato ancora una volta la propria professionalità. A piacere è stata la tenuta ...