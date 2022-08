F1, Toto Wolff: “Cosa penso della strategia Ferrari in Ungheria? Quando sei davanti è facile sbagliare” (Di sabato 13 agosto 2022) Siamo nella pausa del Mondiale 2022 di F1. Dopo il GP d’Ungheria, il Circus si è concesso un break prima di tornare in scena in Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps, nel weekend del 26-28 agosto. La prima parte dell’annata è andata in archivio e motivi per cui rammaricarsi in Ferrari ce ne sono. Sono stati diversi gli errori commessi della scuderia di Maranello nella gestione agonistica dei vari round iridati affrontati. L’ultimo caso dell’Hungaroring non fa eccezione e quasi non fa notizia il fatto che il monegasco Charles Leclerc, dalla prima posizione in cui si trovava, sia poi precipitato in sesta. In questo senso, un periodo di riflessione potrebbe essere un toccasana, ma se si valuta il tutto in chiave mondiale si comprende quanto il target sia molto difficile. Il vantaggio dell’olandese Max Verstappen su Leclerc è di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Siamo nella pausa del Mondiale 2022 di F1. Dopo il GP d’, il Circus si è concesso un break prima di tornare in scena in Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps, nel weekend del 26-28 agosto. La prima parte dell’annata è andata in archivio e motivi per cui rammaricarsi ince ne sono. Sono stati diversi gli errori commessiscuderia di Maranello nella gestione agonistica dei vari round iridati affrontati. L’ultimo caso dell’Hungaroring non fa eccezione e quasi non fa notizia il fatto che il monegasco Charles Leclerc, dalla prima posizione in cui si trovava, sia poi precipitato in sesta. In questo senso, un periodo di riflessione potrebbe essere un toccasana, ma se si valuta il tutto in chiave mondiale si comprende quanto il target sia molto difficile. Il vantaggio dell’olandese Max Verstappen su Leclerc è di ...

