Caso Nft di Silea, spunta un video dei soci: Rolex e uffici a Dubai per convincere i clienti (Di sabato 13 agosto 2022) La clip girata lo scorso luglio tra Lugano e Dubai. Serviva per presentare il progetto che i clienti oggi accusano di essere uno schema Ponzi. Dodici minuti che per molti già fanno capire quello che sarebbe successo poi Leggi su repubblica (Di sabato 13 agosto 2022) La clip girata lo scorso luglio tra Lugano e. Serviva per presentare il progetto che ioggi accusano di essere uno schema Ponzi. Dodici minuti che per molti già fanno capire quello che sarebbe successo poi

VascoEpis : RT @ggcripto: #Bitcoin non è una truffa, anzi, è vittima dei truffatori che ne sfruttano la popolarità. Oggi su @Agenzia_Ansa per i miei af… - ItaliaStartUp_ : Caso Nft: esperto, Bitcoin prima vittima truffa - Abruzzo - Agenzia ANSA - AnsaAbruzzo : Caso Nft: esperto, Bitcoin prima vittima truffa - PCagnan : Caso Nft e criptovalute volatilizzate, cosa fare per cercare di recuperare i soldi investiti - EmanueleMagrin4 : RT @ggcripto: #Bitcoin non è una truffa, anzi, è vittima dei truffatori che ne sfruttano la popolarità. Oggi su @Agenzia_Ansa per i miei af… -