Bonus 200 euro per partite IVA: requisiti e come farne domanda (Di sabato 13 agosto 2022) Il Bonus 200 euro sarà presto esteso anche alle partite IVA: parliamo di ben 3 milioni di lavoratori autonomi, pronti ad accogliere il benefit. L'agevolazione, contenuta nel decreto aiuti di luglio, si rivolge agli autonomi ed ai professionisti regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali INPS, o presso gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, a patto che nell'anno solare 2021 non abbiano percepito un reddito superiore ai 35 mila euro. Il Bonus 200 euro per partite IVA sembra sia rivolto a circa 973 mila commercianti, 859 mila artigiani, 477 mila iscritti presso le casse professionali e 430 mila mezzadri, colori e coltivatori direttori, oltre che 261 mila professionisti esclusivi.

