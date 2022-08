Berlusconi su Mattarella: l’uscita dell’alleato un problema per Meloni. L’ipotesi Costituente per fare la riforma (Di sabato 13 agosto 2022) Da FdI l’irritazione per le frasi «stonate» di Silvio Berlusconi sul presidente della Repubblica e il tentativo di aprire al dialogo. Il timore di La Russa: parlarne adesso rischia di frenare il cambiamento Leggi su corriere (Di sabato 13 agosto 2022) Da FdI l’irritazione per le frasi «stonate» di Silviosul presidente della Repubblica e il tentativo di aprire al dialogo. Il timore di La Russa: parlarne adesso rischia di frenare il cambiamento

