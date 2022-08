? LIVE! Sampdoria-Atalanta, le formazioni: esordio assoluto per Okoli (Di sabato 13 agosto 2022) LE formazioni UFFICIALI Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disp.: Ravaglia, Depaoli, Murillo, Murru, Malagrida, Villar, Verre, Yepes, De Luca, Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ruggeri, Zortea, Malinovskyi, Boga, Lookman. All. Gasperini Arbitro: Dionisi (sez. dell’Aquila) La Sampdoria priva di Candreva, appena ceduto alla Salernitana, si affida all’unica punta Caputo, accompagnato da una batteria di trequartisti che prevede il nuovo acquisto Djuricic. L’ex Juve Audero in porta. Gasperini si affida al duo colombiano Muriel-Zapata, come già accaduto nelle ultime ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) LEUFFICIALI(4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. A disp.: Ravaglia, Depaoli, Murillo, Murru, Malagrida, Villar, Verre, Yepes, De Luca, Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo(3-4-1-2): Musso; Toloi,, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Ruggeri, Zortea, Malinovskyi, Boga, Lookman. All. Gasperini Arbitro: Dionisi (sez. dell’Aquila) Lapriva di Candreva, appena ceduto alla Salernitana, si affida all’unica punta Caputo, accompagnato da una batteria di trequartisti che prevede il nuovo acquisto Djuricic. L’ex Juve Audero in porta. Gasperini si affida al duo colombiano Muriel-Zapata, come già accaduto nelle ultime ...

