Salernitana: Candreva, 'sono prontissimo' per la Roma (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonio Candreva è arrivato al centro sportivo della Salernitana pochi minuti dopo le 16.30. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino, il centrocampista ha fatto tappa direttamente al ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonioè arrivato al centro sportivo dellapochi minuti dopo le 16.30. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino, il centrocampista ha fatto tappa direttamente al ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : .@OfficialUSS1919, ecco #Candreva: ora il primo allenamento in granata ???? - VoceGiallorossa : ???Salernitana, Candreva? 'Pronto per giocare da subito. Tutte le gare sono complicate' #ASRoma - news_mercato_ : #Calciomercato, Antonio #Candreva è un nuovo giocatore della #Salernitana: arriva dalla #Sampdoria per 1 milione, c… -