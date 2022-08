Ruud-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Casper Ruud e Felix Auger-Aliassime si sfideranno questa sera nei quarti di finali del Masters 1000 di Montreal. Il ventiduenne canadese cerca di diventare profeta in patria, dopo aver raggiunto i quarti che comunque rappresentano già il suo miglior risultato in carriera nel torneo di casa. Nel match di ieri ha impressionato contro Cameron Norrie, imponendosi in due facili set su un giocatore in buona forma e che l’aveva sconfitto solo una settimana fa a Los Cabos. Dall’altra parte della rete un Casper Ruud come sempre mai domo, uscito vincitore al terzo turno da una dura battaglia contro Bautista-Agut, e che certamente proverà a disinnescare le armi del suo avversario. Scontri diretti in perfetta parità sul 2-2, ma con un solo incontro giocato sul cemento outdoor, a ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Caspere Felixsi sfideranno questa sera nei quarti di finali deldi. Il ventiduenne canadese cerca di diventare profeta in patria, dopo aver raggiunto i quarti che comunque rappresentano già il suo miglior risultato in carriera nel torneo di casa. Nel match di ieri ha impressionato contro Cameron Norrie, imponendosi in due facili set su un giocatore in buona forma e che l’aveva sconfitto solo una settimana fa a Los Cabos. Dall’altra parte della rete un Caspercome sempre mai domo, uscito vincitore al terzo turno da una dura battaglia contro Bautista-Agut, e che certamente proverà a disinnescare le armi del suo avversario. Scontri diretti in perfetta parità sul 2-2, ma con un solo incontro giocato sul cemento outdoor, a ...

PaoloAntonini_ : RT @WeAreTennisITA: Nick Kyrgios non pare avere voglia di fermarsi: battuto nettamente Alex de Minaur in due set, altra prestazione monstre… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: Nick Kyrgios non pare avere voglia di fermarsi: battuto nettamente Alex de Minaur in due set, altra prestazione monstre… - Tomas1374 : RT @WeAreTennisITA: Nick Kyrgios non pare avere voglia di fermarsi: battuto nettamente Alex de Minaur in due set, altra prestazione monstre… - WeAreTennisITA : Nick Kyrgios non pare avere voglia di fermarsi: battuto nettamente Alex de Minaur in due set, altra prestazione mon… - im_jordanv : ???? | MONTREAL ESPLODE DI GIOIA Felix Auger-Aliassime ???? gioca il suo miglior match dell'anno (forse della carriera… -