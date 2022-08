Roma | ci risiamo | turisti derubati e oggetti geolocalizzati nel campo rom Ma non si può fare nulla

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il lungo elenco di furti con “beffa” si allunga a. Persone che, una volta derubate, riescono a tracciare – nel caso di dispositivi elettronici dotati di GPS – i proprima che, ugualmente, si devono arrendere all’evidenza di non riuscire a rientrarne in possesso. Il motivo? Semplice quanto sconcertante. La refurtiva si trova all’interno di uno dei tanti campi rom sparsi qua e là per la Capitale il cui smantellamento è previsto da anni ma mai attuato.americaniL’ultimo caso è avvenuto nelle scorse ore. Come riportato da Il Messaggero treamericani avevano parcheggiato l’auto su Lungotevere dei Cenci, salvo poi ritrovarla con i finestrini infranti. Quindi l’amara scoperta: gli zaini che erano all’interno erano spariti, compresi due pc ...

