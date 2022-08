Roma | Atac senza conducenti | servono 200 autisti entro fine settembre Corse cancellate e assunzioni senza concorso per tre mesi

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’, l’azienda per la mobilità di, ha bisogno di personale:200per evitare nuove cancellazioni delle. Ne scrive Il Messaggero. Neiestivi le carenze dell’organico sono state compensate (per quanto possibile) dagli orari ridotti, anche se con molte difficoltà soprattutto su alcuni percorsi di superficie. I nuovisono perciò necessari, quando si tornerà a pieno regime. L’azienda si è rivolta a un’agenzia per il lavoro con l’intenzione di cercareinterinali da impiegarefinoe con contratti di tre, come scrive il ...

ATAC Roma

Duecento autisti da ingaggiare al più presto. Per evitare nuove cancellazioni di corse e garantire la piena efficienza del servizio all'servono rinforzi, subito. E proprio nel ruolo più delicato: quello dei conducenti, la prima linea dei lavoratori dell'azienda di via Prenestina. E così, dopo un'estate portata avanti limitando i ...... azienda milanese per i trasporti, incassa circa 320 milioni di euro ogni anno dai biglietti (dato 2022) mentre aprima del Covid ne arrivavano 277 nelle casse dell'. Quasi 600 milioni solo ... ATAC: da lunedì 8 agosto attiva la nuova linea 712 L’ex dipendente dell’azienda partecipata si è laureata alla Sapienza e ora spera di entrare nella specializzazione di anestesia. Ma non abbandona la passione politica ...Linea A della metropolitana. La voce registrata dice: Prossima fermata, Spagna. E in tutta fretta si scende pensando di essere proprio sotto a Trinità dei Monti. Invece, si arriva a ...