"Non glielo permetto". Luca Argentero, il no della moglie Cristina: cosa succede tra loro (Di venerdì 12 agosto 2022) Lui uno degli attori più affascinanti e amati in Italia, tra film e fiction televisive, lei anche, ma soprattutto una icona del fitness spiegato in rete. Luca Argentero e Cristina Marino sono inoltre due genitori, della loro figlia Nina Speranza (2020), innamorati, affiatati, di grande successo entrambi. Una fantastica squadra, però, a quanto pare, non nel lavoro. Lo ha spiegato la stessa Cristina Marino, raggiante e super sicura di sé come sempre, in una recentissima intervista appena rilasciata al settimanale F, durante la quale si è detta contraria alla collaborazione tra partner in ambito lavorativo e non è l'unica a ragionare così. Luca Argentero le aveva proposto di aiutarla, tuttavia lei si è, fermamente, ...

