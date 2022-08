LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: Stefania Buttignon in finale nel singolo pesi leggeri. Bene Tontodonati e Gobbi (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 Prima piazza per la Serbia (Filipovic/Bedik) in 6:55.86. Passano in semifinale anche Ungheria e Slovacchia. Si prosegue con i ripescaggi del doppio pesi leggeri dove Rodini/Cesarini sono già in finale. In acqua Francia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e Norvegia. finale per i primi due equipaggi. 9:56 Vince il norvegese Oskar Soedal in 7:48.00, semifinale anche per il belga Colpaert e per il finlandese Hirvilampi. Ora in acqua gli equipaggi del doppio maschile, impegnati nel ripescaggio. Si sfidano Serbia, Ungheria, Slovacchia e Svezia. Prime tre imbarcazioni in semifinale. 9:54 Ora diverse gare senza equipaggi italiani. Si continua con i ripescaggi del singolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:02 Prima piazza per la Serbia (Filipovic/Bedik) in 6:55.86. Passano in semianche Ungheria e Slovacchia. Si prosegue con i ripescaggi del doppiodove Rodini/Cesarini sono già in. In acqua Francia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e Norvegia.per i primi due equipaggi. 9:56 Vince il norvegese Oskar Soedal in 7:48.00, semianche per il belga Colpaert e per il finlandese Hirvilampi. Ora in acqua gli equipaggi del doppio maschile, impegnati nel ripescaggio. Si sfidano Serbia, Ungheria, Slovacchia e Svezia. Prime tre imbarcazioni in semi. 9:54 Ora diverse gare senza equipaggi italiani. Si continua con i ripescaggi del...

zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 12 agosto in DIRETTA: in corso nuoto artistico e canottaggio. C’è Paltrinieri -… - Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Atletica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog 12 agosto in DIRETTA: l’Italia… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: semifinali e ripescaggi l’Italia insegue le finali - #Canottaggio… - infoitsport : LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: i doppi pesi leggeri in finale, Rodini-Cesarini col miglior tempo! Due s… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: bene i pesi leggeri nel canottaggio. Attesa per nuoto e ginnastica -… -