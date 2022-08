Kostic saluta i tifosi | poi dice | ' Vlahovic attaccante top'

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo le visite mediche e la firma, Filipha lanciato anche il primo messaggio aidella Juve . Un po' in italiano e un po' in serbo, dal profilo social bianconero. L'esterno potrebbe ...

Dopo le visite mediche e la firma, Filipha lanciato anche il primo messaggio ai tifosi della Juve . Un po' in italiano e un po' in serbo, dal profilo social bianconero. L'esterno potrebbe esordire già lunedì nella prima di campionato ...Nel giorno in cui ufficializza l'acquisto di Filipdall'Eintracht di Francoforte, la JuventusLuca Pellegrini , che compie il percorso inverso a quello fatto dal serbo e dalla Continassa si trasferisce in Germania, per giocare proprio ...Sui social, il nuovo arrivato ha detto le prime parole da quando è diventato bianconero, sforzandosi di parlare nella nostra lingua. Poi è stato intervistato dal canale tematico ...Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha salutato Filip Kostic, passato alla Juventus: "Lo sviluppo del club negli ...