Inter, Inzaghi categorico: «Mercato chiuso, la squadra rimarrà questa» Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Serie A della nuova stagione. Tante domande sulla condizione generale della squadra e sulle ambizioni stagionali dopo i due trofei dello scorso anno. Ma il fulcro delle parole dell'allenatore dell'Inter sono state riguardo al calciomercato: «La squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. La squadra sarà questa, sappiamo che ci manca un giocatore nel ruolo di centrale per sostituire Ranocchia e la società sta lavorando su questo. Penso di non doverne più parlare da qui in avanti perché il nostro mercato, sia in entrata che in uscita, è chiuso». Skriniar, il rinnovo e le sirene estere

