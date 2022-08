Incendio alla Magliana | appicca il rogo e poi torna sul luogo del misfatto | arrestato piromane

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ha un nome e un volto ilche lunedì scorso, in via della, tra il canile e la stazione ferroviaria, hato un. Un grossoalimentato anche dal vento e che ha causato non pochi disagi ai cittadini, tra aria irrespirabile, il canile della Muratella costretto a chiudere e danni a edifici e auto in sosta. Chi è ildellaIeri pomeriggio gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un uomo, accusato di averto l’. Sono stati i caschi bianchi del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Vice Comandante Dott. Mario De Sclavis, ad avviare subito le indagini, che hanno poi portato all’identificazione del ...