Giada non ce l’ha fatta, la conduttrice Francesca Fialdini addolorata: “Ha perso la sua battaglia” (Di venerdì 12 agosto 2022) Francesca Fialdini fortemente addolorata per la scomparsa di Giada: “Ha perso la sua battaglia”, l’ultimo saluto straziante. Un messaggio pieno di dolore, quella che Francesca Fialdini ha recentemente condiviso sul suo account Instagram. Attiva sul suo profilo più che mai, la conduttrice si diletta a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che riguarda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 agosto 2022)fortementeper la scomparsa di: “Hala sua”, l’ultimo saluto straziante. Un messaggio pieno di dolore, quella cheha recentemente condiviso sul suo account Instagram. Attiva sul suo profilo più che mai, lasi diletta a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che riguarda L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Alertae_ : @hwangxrtl le due giada non ci troveranno ma noi sappiamo dove siamo - LucaMrt3 : @EraMinoErraiola Giada merita solo di essere la priorità, non la seconda scelta - tobesollou : è il compleanno di giada e non sono con lei - sskyl4r : @SnflwrHvrry MA GIADA QUANDO FACEVI SCATTO COSÌ ?? VOLEVA DIRE XHE NON ERI PIÙ AMICA - sognisullaluna : RT @lettersteddie: io non ho un luca che mi porta i corretti o un marco che mi consola io ho giada giada mi manda i video del concerto di… -