Atalanta senza pace tra cessioni, incomprensioni e doping (Di venerdì 12 agosto 2022) Soltanto un anno fa, immaginare uno scenario come quello che attualmente stanno vivendo in casa Atalanta sarebbe stato quasi impossibile. La squadra di Gasperini infatti si è ritrovata clamorosamente fuori dalle coppe europee alla fine di una stagione deludente ma adesso, dopo aver confermato il tecnico e aver trascorso quasi l'intera finestra di mercato senza raggiungere gli obietti di calciomercato che la nuova proprietà si era prefissata, ad appesantire la situazione è arrivata anche la notizia che all'interno del club nessuno sperava di ricevere. La positività al doping di José Luis Palomino riscontrata durante un controllo svolto lo scorso 5 luglio, è stata confermata anche dalle contro analisi. Una tegola che potrebbe anche costringere il club a cercare un sostituto prima della fine della sessione estiva.

