Atalanta | Gasperini | 'Freuler? Trattativa chiusa presto | gli auguro il meglio'

sscalcionapoli1 : Gasperini si lamenta del mercato: “Non mi aspettavo di trovarmi oggi un’Atalanta così…” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Conosciamo la moralità di Palomino, la sua involontarietà è abbastanza chiara' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Conosciamo la moralità di Palomino, la sua involontarietà è abbastanza chiara' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Conosciamo la moralità di Palomino, la sua involontarietà è abbastanza chiara' - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'Conosciamo la moralità di Palomino, la sua involontarietà è abbastanza chiara' -

GENOVA - Prima conferenza della stagione per Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , che ha analizzato tutti i temi della vigilia della sfida casalinga contro l'di. Ecco le sue parole: " La squadra fino a questo momento, ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a questa mattina. Incontriamo una squadra importante, dalla quale non sai mai ...Commenta per primo Il tecnico dell'Gian Piero, alla vigilia della prima stagionale a Marassi contro la Sampdoria (ore 18.30, dirige Dionisi), tira un bilancio tra preparazione e mercato alla vigilia della prima ..."Conosciamo la moralità di Palomino: la sua involontarietà è abbastanza chiara". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, circa la positività confermata dalle controanalisi del difensore a ...ATALANTA NOTTINGHAM FOREST MALINOVSKYI - Nella serata di ieri, Remo Freuler è volato in Inghilterra per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del ...