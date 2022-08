“Anne Heche è cerebralmente morta, staccheranno le macchine” (Di venerdì 12 agosto 2022) Anne Heche è stata dichiarata cerebralmente morta, la famiglia staccherà le macchine che la tengono in vita, poi avvierà la donazione degli organi, come da volontà dell’attrice È un rappresentate della famiglia di Anne Heche a dare la terribile notizia della sua morte imminente: “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimanein coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” si legge sulle pagine di TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delle macchine è ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione: “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)è stata dichiarata, la famiglia staccherà leche la tengono in vita, poi avvierà la donazione degli organi, come da volontà dell’attrice È un rappresentate della famiglia dia dare la terribile notizia della sua morte imminente: “Purtroppo, a causa del suo incidente,ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimanein coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” si legge sulle pagine di TMZ, dove si specifica che il supporto vitale delleè ancora attivo per stabilire se gli organi della 53enne siano idonei alla donazione: “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se ...

