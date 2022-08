Ultime Notizie – Tv, accordo Rai-Sky: Raiplay da oggi anche su SkyQ (Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale da oggi l’app Raiplay sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potranno accedere a Raiplay direttamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri Raiplay”. Potranno anche accedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su Raiplay. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) La Rai e Sky hanno siglato unpluriennale grazie al quale dal’appsarà disponibilesulla piattaforma Sky Q. Gli abbonati Sky con Sky Q – via satellite o via internet – potranno accedere adirettamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri”. Potrannoaccedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili su. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Con l’Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Conte: 'Salvini e Berlusconi giocano a chi la spara più grossa sulla Flat tax che è una presa in giro, mentre Meloni ancora n… - ParliamoDiNews : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda - Renzi, oggi l`incontro - la Repubblica #elezioni #politiche… -