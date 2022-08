Torino, attivisti di Extinction Rebellion denunciano: “Foglio di via a chi faceva foto o distribuiva volantini, abbiamo perso il lavoro” (Di giovedì 11 agosto 2022) “abbiamo perso il lavoro a causa dei fogli di via, chi ci ripagherà?”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion che nelle scorse settimane hanno ricevuto la notifica del Foglio di via emanati dal questore di Torino dopo la protesta del 25 luglio a Torino. Quel giorno due attiviste del movimento ambientalista erano salite con una scala sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, per appendere uno striscione con scritto “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità: è solo l’inizio”. “Un’azione plateale ma radicalmente pacifica – scrive in una nota Extinction Rebellion – volta a denunciare, ancora una volta, il gravissimo stato di crisi idrica che l’Italia intera sta affrontando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “ila causa dei fogli di via, chi ci ripagherà?”. Lo dicono le attiviste e glidiche nelle scorse settimane hanno ricevuto la notifica deldi via emanati dal questore didopo la protesta del 25 luglio a. Quel giorno due attiviste del movimento ambientalista erano salite con una scala sul balcone del palazzo della Regione Piemonte, per appendere uno striscione con scritto “Benvenuti nella crisi climatica. Siccità: è solo l’inizio”. “Un’azione plateale ma radicalmente pacifica – scrive in una nota– volta a denunciare, ancora una volta, il gravissimo stato di crisi idrica che l’Italia intera sta affrontando ...

