Rissa tra immigrati degenera e uno estrae una katana | la spada da samurai | paura a Rozzano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Aun cittadino straniero ha estratto unagiapponese per dirimere una lite tra automobilisti. Come ricostruisce il Giornale, un diverbio stradale tra cinque cittadini stranieri è culminato con un gesto che per fortuna è stato interrotto dall’intervento delle forze dell’ordine. A documentarlo è stato lo stesso Comune della città metropolitana di Milano. Lite tra stranierie compare laDurante una lite un uomo ha estratto una “” giapponese della lunghezza di circa un metro. Il cittadino straniero in possesso della, secondo quanto ricostruisce il Comune di, è stato immediatamente bloccato dalla polizia locale, poi denunciato per violenza aggravata privata e porto abusivo di arma atta ad offendere. LEGGI ...

